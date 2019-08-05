此内容发布于2019年8月5日 上午6:20

（法新社叙利亚伊德利布5日电） 叙利亚西北部伊德利布省饱受战火蹂躏，漫画家阿里用平板电脑创作漫画，她不仅画出烽火肆虐的战争实景，也谴责国际社会对叙国的惨重死伤状况漠不关心。

阿拉伯联合大公国「海湾新闻报」（Gulf News）和法新社报导，30岁的阿里（Amani al-Ali）穿着长版红色上衣，并包着蕾丝白色头巾。她说：「我试着传达其他人难以启齿的一切。」

叙利亚总统阿塞德（Bashar al-Assad）政权和结盟的俄罗斯部队，自今年4月底持续轰炸伊德利布省（Idlib）。伊德利布省是圣战分子及叙利亚反抗军据点，拥有300万人口。

阿里的漫画大胆挑战传统，不仅对伊德利布省的生活景况发表意见，还谴责国际社会对当地民众的死亡漠不关心。

其中一幅漫画中，阿里把世界描绘为一只头埋在土里的鸵鸟，土堆由血淋淋的头骨堆积而成，周围还有红色的飞弹如雨般倾泻而下。

另一张名为「伊德利布开斋节」的图中，一架战机往地面投掷以糖果纸包着的黄色炸药，而非经常在开斋节分送的糖果。

阿里的漫画以黑白呈现，并泼溅红色颜料点缀。阿里表示，红色是受到伊德利布省生活情景启发，因为「我们只看到鲜血、黑暗和破坏」。

叙利亚人权了望台组织（Syrian Observatory for Human Rights）表示，尽管俄罗斯和支持叛军的土耳其达成停火协议，但叙利亚过去3个月以来的暴力冲突仍持续升高，已造成超过790名平民死亡。

阿里也将这项协议描绘为一张血迹斑斑的纸，上头写着「伊德利布协议」。

叙利亚政府本月1日表示，大马士革当局同意西北部伊德利布省有条件停火，给予当地居民短暂喘息的机会。

在2011年爆发叙利亚内战前，阿里在伊德利布省一间私立学校担任美术老师，但在本区落入叛军势力范围后，她「开启了新生活」，成为一名漫画家，经常创作讽刺漫画。

然而，阿里表示，她的画作吸引了粉丝，同时也招来了敌人，「许多人告诉我，我应该小心，他们说我不知道自己在做什么」。

「我最常听到的是，我是一个女生，我不应该画这样的东西。」

阿里表示，叙利亚的社会不乐见女人以漫画或艺术讽刺政治。

不过，阿里的漫画在国外非常受欢迎，已在荷兰和英国等地展出。（译者：李宛谕/核稿：林治平）

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