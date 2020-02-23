此内容发布于2020年2月23日 上午6:50

（法新社里约热内卢23日电） 2020年巴西里约热内卢嘉年华会最有看头的游行将于今晚登场。预料这场为期两晚、光彩夺目的狂欢盛会，将充斥大量针对极右派总统波索纳洛的政治评论。

里约13家顶尖森巴舞学校各有1个钟头时间来竞逐嘉年华会冠军头衔。届时他们将以穿着清凉的舞者、鼓手阵容与花车带来精湛演出，要叫观众与评审印象深刻。

在波索纳洛（Jair Bolsonaro）掌政一年多后，今年游行蕴含的政治味特别浓。波索纳洛之前频频抨击多元性、同性恋、环保与艺术等几乎是嘉年华会关注的每个核心价值，令巴西陷入深度分歧。

争取卫冕的森巴学校「曼格拉」（Mangueira）计划表演耶稣在里约一个贫民窟重返人世。他们的森巴舞主题曲提到，耶稣将呈现「黑人面孔、印地安人血液与女性身体」。

这项计画已引发波索纳洛重要支持者福音派基督徒反弹。他们向曼格拉学校递送请愿书，形容这是一场「渎神」的表演。

曼格拉学校还反讽地替自己的表演冠上「真理必叫你们得以自由」的标题，这是波索纳洛经常引述的圣经语句。

担任表演顾问的左派神学家暨浸信会牧师维艾拉（Henrique Vieira）说：「在这个时代，有人鼓吹耶稣好斗、不具包容性、有控制欲。曼格拉要回归福音书中的耶稣：充满爱、友善、与被压迫者相伴，以及和平缔造者。」

赛史纪录最亮眼的森巴舞学校「波特拉」（Portela）今年将透过表演，向葡萄牙殖民者抵达前的里约住民━巴西原住民族杜比南巴（Tupinamba）致敬。波特拉的森巴舞主题曲也暗批巴西的极右浪潮。

其他森巴舞学校也各自选择环境、2018年巴西总统大选的假新闻、黑人人权和女权，作为表演主题。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

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