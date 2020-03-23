此内容发布于2020年3月24日 上午12:35

（法新社华盛顿23日电） 美国总统川普连日来一直以「中国病毒」称呼俗称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病（COVID-19），被控种族歧视、加深反弹情绪，他今天改口敦促各界保护亚裔美国人。

川普在推特写道：「彻底保护我们在美国和全世界的亚裔美国人族群，是非常重要的事情。」

「他们是一群很优秀的人，无论病毒是以何种方式、形式或管道传播，都不是他们的错。他们正与我们密切合作以遏止疫情。我们将一起迎接胜利！」

川普这番口气，以及避用「中国病毒」一词来称呼2019冠状病毒疾病，与他上周因被控种族主义而勃然大怒形成强烈对比。

亚裔美国活动人士通报说，自疫情爆发以来，偏见事件激增，包括一名妇女在纽约地铁遭人跟踪和殴打。

川普先前表示，由于这场疫情最初是从中国城市武汉传出，使用「中国病毒」一词是「精准」的用字。武汉肺炎疫情已造成全球逾1万6000多人死亡。

川普多次将新型冠状病毒称为「中国病毒」，白宫官员也有样学样，创造「功夫流感」（Kung-flu）这样的新名词。

不过，世界卫生组织（WHO）不鼓励使用这种术语，认为此举将污名化某些特定族群，且会让其他人误以为自己不会受到感染。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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