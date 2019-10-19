此内容发布于2019年10月19日 上午4:35

（法新社伦敦19日电） 非裔美籍女星、英国哈利王子爱妻梅根马克尔今天受访坦承自己当了妈妈，还得承受媒体的紧迫盯人，真是「煎熬」。

现年38岁的萨塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根马克尔（Meghan Markle），去年嫁给英国哈利王子（Prince Harry），今年5月生下儿子亚契（Archie）。

向来咄咄逼人的英国媒体，起初友善对待嫁进王室的梅根，不过之后见诸于版面的新闻报导却渐增敌意，像是八卦小报大幅报导有关于她支离破碎的美国原生家庭，以及她与皇室之间有嫌隙的传闻。

最近哈利与梅根到访南非期间接受英国独立电视台（ITV）访问时，她说：「很少人过问我还好吗？」

被问到如何适应这些时，她表示：「听我说，任何女人尤其是当她们怀孕的时候，真的非常脆弱，所以这真的很辛苦，然后就是当妈妈的时候，你明白吗？而且特别是身为女人，好沉重。」

被问到持平而论，是否「真的很煎熬」时，梅根说：「的确。」

梅根在媒体镜头前娓娓道来之前，这对王室夫妇本月告英国八卦媒体「星期日邮报」（Mail on Sunday）侵犯隐私，而哈利也在访问中谈到，媒体疯狂追逐已故母亲黛安娜王妃的过往。

他告诉ITV，这些发生在母亲身上的回忆犹如「溃烂的伤口」。

哈利指出：「截然不同于世人称羡的光鲜亮丽，我认为身为王室家族的一分子，以这个身分、职分…每次我对着摄影镜头，每次我听到相机快门声，每次我看到闪光灯，我都得正襟危坐，所以这方面是对她的生命最糟糕的回忆。」

哈利王子也控告「太阳报」（The Sun）和「每日镜报」（Daily Mirror）的发行商窃听电话。（译者：曹宇帆/核稿：陈昱婷）

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