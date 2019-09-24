此内容发布于2019年9月25日 上午1:20

电子菸引发健康疑虑 美国麻州全面禁售（中央社纽约24日法新电）随着电子菸健康及成瘾疑虑扩大，美国麻萨诸塞州今天宣布，暂时全面禁止所有电子菸销售，成为比其他只禁止加味电子菸的州政府，禁令范围更大的地方。

麻州州长贝克（Charlie Baker）宣布位于美国东北部的麻州进入公共健康紧急状态，并表示禁令立即生效，将实施至明年1月25日。

贝克表示：「宣布进入公共健康紧急状态的目的是，暂时停止所有电子菸产品销售，如此一来我们可以与医疗专家合作，确认是什么造成人们生病，以及如何更妥善地管制这些产品，保障我们居民的健康。」

根据美国疾病管制暨预防中心（CDC），美国过去几周出现一波严重的电子菸相关肺部疾病，导致数百人生病，并造成7人死亡。麻州记录到3起确诊病例及2起疑似案例，还有50多名微恙病患正在检测分析中。

美国食品暨药物管理局（FDA）的实验室正在检测超过150个可疑产品样本，但尚未找出造成病患肺部疾病的物质。

加州旧金山7月就宣布采取相似的城市禁令，但直到现在仍没有其他州政府祭出全州禁令。

密西根州及纽约州本月稍早都宣布禁售加味电子菸，除了担心电子菸相关的肺部疾病外，也害怕这些调味产品会让年轻人对尼古丁上瘾。

洛杉矶郡政委员会今天采取新举措，暂停加味电子菸销售。

根据2017年出版的研究，2成麻州高中生使用加味电子菸，而41%已经尝试过含尼古丁的电子菸。

美国原先限制买电子菸最低法定年龄为18岁，去年年底已提高到21岁。

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