（法新社华盛顿26日电） 美国情报圈一名举报总统川普不当行为的吹哨者身分仅少数人知情，不过举报内容可能威胁川普的总统大位，气得川普放话要以叛国罪办人。

6周前提出有关川普的爆炸性投诉内容在今天公开，川普和他的情报首长都不晓得对方姓名或职业，更别说是以此申诉作为对川普启动弹劾调查基础的民主党人。

「纽约时报」（NYTimes）今天报导，此人是一名中央情报局（CIA）男性干员，一度被指派在白宫工作。这名吹哨者举发川普利用职权，施压乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）调查美国前副总统拜登（Joe Biden）的黑历史。拜登目前是最可能在明年总统大选对决川普的民主党参选人。

保护此人恐怕不容易。巴卡伊已同意让他们出席参众两院的情报委员会闭门会议，以回应关于举发内容的问题。

川普早已发动一波人身攻击，指控这名吹哨者都是依靠从情报圈其他人听来的二手消息，且对川普抱有偏见。川普本周曾推文问道：「这名不知道确切实情、所谓的『吹哨者』是谁，他是不是我国这边的。」

而在今天，川普似乎语带威胁。

根据「洛杉矶时报」（Los Angeles Times）公布的录音，川普在私人会议中说：「他们简直是间谍。大家知道我们以前聪明的时候都怎么做？对吧？间谍与叛国，我们以前处理方式与现在有点不一样。」

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