此内容发布于2019年10月30日 下午7:05

（法新社布鲁塞尔30日电） 比利时在认定中国学者宋新宁对国家安全构成潜在风险后，拒绝核发他的签证，禁止他入境欧洲联盟（EU）26个申根协定国家，有效期8年。

消息人士表示，比利时布鲁塞尔自由大学（VUB）孔子学院院长宋新宁因「破坏国家安全」，引发比利时国家安全局（VSSE）关注。孔子学院是在中国政府支持下于海外兴办的机构。

比利时「晨报」（The De Morgen）和「标准报」（De Standaard）报导，过去十年造访比利时的政治学学者宋新宁涉嫌替中国从事「间谍活动」，报导中并未对相关指控提供明确细节。

比利时国家移民局（Immigration Office）表示，宋新宁自2007年以来定期造访比利时，但从未取得永久居留身分，9月初申请更新签证时，遭国家移民局基于「公共秩序理由」拒绝。

其他消息人士告诉法新社，「公共秩序」也包括国家安全局监控下间谍和扰乱情事。

根据法新社的消息，宋新宁禁止入境欧洲26个申根国家，有效期为8年，这是一个相当罕见举动。

布鲁塞尔自由大学发言人维特曼斯（Sicco Wittermans）向法新社证实，早就中止与宋新宁的合约。

维特曼斯说：「孔子学院将有一名新院长，此人由中国任命，且将制订明确协议。」（译者：叶俐纬/核稿：蔡佳敏）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram