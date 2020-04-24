此内容发布于2020年4月24日 上午3:50

（法新社巴黎23日电） 全球融资基金（Global Financing Facility）今天警告，将开发中国家稀少的健保资源，转移到迅速扩散的冠状病毒疫情，年底前可能导致儿童与产妇死亡率增加45%。

「刺胳针全球卫生」（The Lancet Global Health）期刊审查的一篇研究报告指出，除非非洲、亚洲与拉丁美洲较贫穷的国家快速获得药物、医疗氧气、防护装备与现场支援，开发中国家未来6个月可能会有120万名儿童与5万7000名母亲死亡。

世界银行（World Bank）卫生、营养和人口问题全球主任培特（Muhammad Ali Pate）说，新型冠状病毒疫情「可能会扭转数十年来取得的进展」。

同时担任全球融资基金主任的培特在交给同侪审查的初稿中写道：「如果例行健保服务因为不可避免的突发事件、卫生系统崩溃或有意选择因应疫情而中断，儿童与产妇死亡率将很严重。」

2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，全球确诊病例超过270万，虽然欧洲与北美洲受到最严重冲击，累计逾200万人感染，但各国实施的封城措施奏效，在病毒于其他地方加速蔓延，欧美疫情已减缓下来。

世界卫生组织（WHO）本周通报，在截至4月21日的一周内，非洲确诊病例攀升43%，死亡病例增加38%。在非洲爆发疫情的45个国家中，确诊病例累计1万5394起，死亡病例达716起，致死率为近5%。

联合国儿童基金会（UNICEF）全球卫生主任皮特森（Stefan Peterson）说：「全球各地的COVID-19病例增加时，孕妇与儿童的存活率会因为健保体系紧绷而承受很大的风险。」

专家说，为了缓和疫情冲击，加强乡下诊所到城市医院等现有设施，以及运送防疫物资的机会窗口仅剩下几周到几个月。

全球疫苗联盟（Global Vaccine Alliance）执行长柏克利（Seth Berkley）指出，「在COVID-19疫情因应与复原期间」，主要目标之一必须是「保护拯救性命的例行疫苗接种计画」，包括针对麻疹、流行性腮腺炎、伤寒、白喉与另12种可预防疾病。

全球融资基金是获世界银行支持的财团，由富裕和开发中国家与慈善家组成，致力于协助确保全球妇女和儿童获得健康与营养。（译者：张晓雯/核稿：陈政一）

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