此内容发布于2020年6月4日 上午9:05

（法新社伦敦4日电） 受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，多项体育赛事在可预见的未来恐都需采闭门方式进行，但对于转播业者是否会因此受益或受冲击，专家看法分歧。

部分专家认为，电视转播权价值将维持不变，甚至下跌。但有专家认为，转播权价值将增加，因谷歌（Google）和亚马逊（Amazon）等科技公司对这块市场的兴趣越来越浓。

电视转播权现有价值不菲。美国国家广播公司（NBC）已砸钱买断美国地区到2032年的奥运转播权，这项协议规模达77亿5000万美元（约新台币2300亿元）。

近期，英格兰足球超级联赛（Premier League）2019年至2022年的海外电视转播权，据报增值35%至52亿5000万美元。但英超国内转播权价值下跌。

透过转播观看各项体育赛事的人数，可能比以往增加数以百万计人，但欧洲广播联盟（EBU）负责体育事务的执行董事库尔登（Stefan Kuerten）不认为转播权价值会持续攀升。

库尔登在瑞士与法新社通电话时说：「他们（电视）将处于有利位置，但价格是否会因此上涨？我对此持怀疑态度。」

库尔登警告，观众会厌倦在没有群众作伴的情况下观看赛事，体育场馆里没有球迷，则电视转播就无法维持下去。

但英国WPP集团创办人索瑞尔（Martin Sorrell）说：「由于数位媒体商、平台和硬体公司进入（市场），转播权（价值）将持续攀升。」（译者：李宛谕/核稿：陈政一）

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