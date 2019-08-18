此内容发布于2019年8月18日 下午10:50

（法新社直布罗陀19日电） 遭英属直布罗陀扣押的伊朗油轮处于外交争议核心，美国声请继续扣押，直布罗陀当局驳回美方声请后，这艘载有210万桶原油的超级油轮，今天启航离开直布罗陀。

根据船舶追踪服务网站Marine Traffic，这艘超级油轮昨晚起锚，驶向南方。但直布罗陀当局尚未证实油轮已离开。

直布罗陀7月4日扣押伊朗油轮Grace 1，因怀疑它载运原油到叙利亚，违反欧盟制裁禁令，导致伊朗与英国关系急遽恶化，伊朗则一再否认有任何违规行为。

由于伊朗官员说，新一组工作人员已抵达，将驾驶这艘载有210万桶原油的油轮，直布罗陀法官15日晚间因此下令释放船只。油轮Grace 1已改名为Adrian Darya。

但美国司法部于16日最后一刻向直布罗陀法院提出声请，要求继续扣押油轮，并指控油轮涉及支持伊朗伊斯兰革命卫队（Islamic Revolutionary Guard Corps）非法运输原油到叙利亚。美国将伊斯兰革命卫队列为恐怖团体。

直布罗陀当局拒绝美国要求，并表示，美方不能循法院命令来扣押这艘超级油轮，因为美国制裁伊朗并不适用于欧盟。

法新社报导，油轮已在今天早上转向东方行驶，但并不清楚其最终目的地。

对于决定释放油轮一事，直布罗陀当局表示，已获伊朗保证，油轮不会驶往任何受欧盟制裁的国家。

伊朗方面则说，并没有为求释放油轮而作任何有关油轮目的地的承诺。（译者：纪锦玲/核稿：陈昱婷）

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