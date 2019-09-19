此内容发布于2019年9月19日 下午9:50

（法新社渥太华19日电） 根据一项新研究今天指出，用来驱赶蚊子杀虫剂中的神经毒剂，可能是导致加拿大驻古巴外交官出现神秘相关症状的原因。外界当时把这些健康异状归咎于疑遭声波攻击。

数十名加拿大和美国官员及其亲属2016年首度传出晕眩、疲累和头痛等症状，同时出现听力和视力并发症，这些症状被称为「哈瓦那症候群」（Havana syndrome）。

加拿大和美国有关当局最初怀疑，这些外交人员遭到某种声学武器攻击，使得美古外交紧张局势升温。

但渥太华当局随后认为「不可能」遭到攻击。

加拿大法克斯（Halifax）脑部修复中心（Brain Repair Centre）研究人员与诺瓦斯科细亚卫生局（Nova Scotia Health Authority）和达尔豪希大学（Dalhousie University）合作的研究指出，检查脑部掌管记忆、注意力和睡眠周期区块如何受损，判定「暴露于神经毒素」可能为罪魁祸首。

加拿大广播电台（Radio-Canada）新闻杂志Enquete在网路上取得研究摘要表示：「这与听觉攻击无关，用来消灭蚊子的神经毒剂更有可能酿祸。」

26人参与这项研究，包括一群从未住在古巴的人对照组，都接受血液检测和脑部扫描。

这项研究指出，15名加拿大受害者据报「逐渐出现衰弱症状」，不像描述听到大声刺耳、响亮声响，或是感觉身体有震动的美国同伴。

加拿大这项研究总结，加拿大外交官可能在一段时间接触商用杀虫剂中低剂量的神经阻断剂。（译者：叶俐纬/核稿：徐睿承）

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