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此内容发布于2018年2月14日 下午11:50 最后更新 - 2018年2月14日 -23:50

（法新社迈阿密14日电） 极端天气去年在全球造成相当新台币9兆元损失。学界研究今天警告，就算达成2015年巴黎协定的目标，诸如热浪、洪水与干旱等极端天气带来的风险还是会大幅增加。

这篇登在期刊「科学先端」（Science Advances）的报告分析，未来几年炎热、干旱与暴雨发生的机会，将随着全球暖化、海平面上升而加剧。

气候变迁带来的苦果已经越来越明显。2017年飓风、野火、洪水、干旱与其他极端风暴造成的损失达3060亿美元（约新台币9兆元），打破历年纪录。

史丹佛大学环境研究所研究员迪芬柏（Noah Diffenbaugh）是这篇报告的主要作者，他说：「这些损失就是警讯之一，代表我们还没准备好应付今日气候，更别说全球暖化的另一阶段。」

「我们可以运用这种研究进行决策，不只是在今日打造抵抗能力，也帮助我们为未来将面对的气候做好准备。」

根据巴黎协定，超过190个国家承诺，抑制全球暖化在摄氏2到3度之间。但报告指出，这种暖化的程度，「恐导致史上前所未见的极端气候事件实质且广泛增加的可能性」。

「我们发现，人类已使得历史上前所未见的酷热、湿雨和干旱等极端型态，发生机会增加。其中50%到90%发生在北美、欧洲与东亚。」这篇报告是由史丹佛、哥伦比亚、达特茅斯等大学合作而成。

在各国的承诺之下，大半欧洲与1/4亚洲发生热浪的机会是过去5倍以上。在北美、欧洲与东亚等1/3以上地区，暴雨发生的机会是过去的3倍。

巴黎协定更进一步期待将暖化限制在摄氏1.5度以内。报告发现，这样更积极的态度能够抑制、但无法消灭极端天气的风险。（译者：林宏翰/核稿：徐睿承）

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