（法新社华盛顿7日电） 一项新研究发现，今年一月，中国湖北省武汉市单单一家医院就有40名医护人员被患者传染2019新型冠状病毒，凸显第一线防疫及医护人员在这场渐趋严重的疫情中蒙受的风险。

根据武汉大学中南医院医师撰写的报告，推测其中一名收治在外科部门的病患就传染了10名医护人员。这份报告今天刊登在「美国医学会期刊」（JAMA）。

这个例子凸显疫情初期在医院内部的高风险程度，即使整体上，目前评估每名患者平均会把病毒传染给2.2人。

英国南安普敦大学（University of Southampton）全球卫生专家海德（Michael Head）回覆英国科学媒体中心（Science Media Centre）时表示：「若研究结果为真，就证实某些患者的传染力可能比其他人强很多，这在处理他们的病情上就会造成更多困难。」

研究还提到，17名因其他病症住院的患者也感染了新型冠状病毒。从1月1日到28日这段时间内，总共138名患者感染，与医院有关的传染占所有病例数的41%。

这项研究显示，被感染的40名医护人员中，有31人负责普通病房，7人在急诊部门，2人在加护病房工作。

34岁的中国籍医师李文亮去年底针对新型冠状病毒向同侪示警，却因「散布谣言」而被惩处，他自己后来也感染这种病毒，于北京时间7日凌晨确定病逝，在中国掀起广泛哀悼及公愤，因为他是最早提出警讯的专业医护人员。他逝世的消息传出数小时后，这份报告就公诸于世。（译者：曾依璇/核稿：张晓雯）

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