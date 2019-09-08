（法新社巴黎8日电） 对义大利法医病理学家卡塔纽而言，为抵达欧洲大陆而命丧地中海的数以千计移民，理应像其他灾难受害者一样，获得身分确认，并让家属得知他们已死亡的残酷真相。

义大利法医病理学家卡塔纽（Cristina Cattaneo）接受法新社专访时表示：「需要确认死者身分。这不是为了罹难者，他们死了，而是为了生者。人们需要埋葬、确认并为他们的死哀悼。」

她在米兰大学（University of Milan）领导的实验室自2013年起，便一直孤独的奋斗，将魂断地中海移民随身携带的照片或情书、学校报告和移民衣服的小块碎片拼凑在一起，试图找出他们的身分。

她表示，特别是许多来自厄利垂亚与撒哈拉以南非洲的年轻受害者，会从家乡带一小把土离开。「如果人们可以看见这些青少年口袋里的东西，他们会理解他们实际上就是我们。」

卡塔纽展开工作的契机是2013年的一系列致命沉船事故，包括当年10月拉姆培杜萨岛（Lampedusa）外海的翻船事件，造成360多人死亡，大多数是厄利垂亚人。

18个月后，至少载有800人的Barcone船只与参加救援的葡萄牙货轮相撞后沉没。为创建可以对DNA和其他特徵进行编目的欧洲数据库，卡塔纽被要求协助解决这场灾难，让旅居其他欧盟国家或家乡的亲人找到死者。

但到目前为止，团队费尽心力的工作，只获得几所大学和宗教基金会的一小点金援，以及银行基金会拨款缓慢的经费。

卡塔纽的团队持有528名已经入土为安的Barcone船难受难者DNA样本，还收集了2万根骨头，但只建立了40人的姓名档案。她表示：「许多工作仍得完成，但已证明，他们的身分是能被找到的。」

国际移民组织（IOM）在网站上表示，从2014年开始，有超过1.4万移民葬身地中海。而联合国难民事务高级专员公署（UNHCR）则说有超过1万8500人死亡或失踪。

为提高身分辨识工作，卡塔纽呼吁其他欧洲国家及机构，透过金钱及专业技能采取行动。她说：「唯一有工具及能力解决这个问题的是欧洲。因为这是人权问题，欧洲也有义务处理。」

然而，获得欧盟资金的机会似乎十分渺茫。成员国在如何分担处理移民的程序，以及如何协助获允留下建立新生活的移民，意见分歧。

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