此内容发布于2019年10月2日 上午4:05

（法新社华盛顿1日电） 被控宣传不实且声称鸦片类药物滥用风险低的美国娇生集团（Johnson & Johnson）今天指出，集团已以2040万美元（约新台币6亿3400万元）与俄亥俄州两个郡达成和解。

美国俄亥俄州法院预定本月开庭，就娇生集团等大型药厂被控广告不实等情事进行审理，但部分被告药厂已先行与各地方政府取得和解。

法新社报导，过去20年来，各大药厂量产、医师也大量开立的强效鸦片类止痛药，已让数百万美国民众成瘾。

娇生日前被控积极推广处方止痛药，并淡化或隐瞒成瘾的风险。

娇生集团今天发布声明指出，集团已用2040万美元与俄亥俄州的卡雅荷加郡（Cuyahoga）和森米特郡（Summit）达成和解。娇生也因此免于受审。

娇生集团强调，集团希望避免诉讼带来的种种不确定性，目前也持续寻求解决全国鸦片类药物危机的有效方法。

奥克拉荷马州法院早在8月26日裁定，娇生集团宣传不实，声称鸦片类药物滥用风险低，须赔偿奥克拉荷马州政府5亿7200万美元（约新台币180亿元），当时娇生表示将提起上诉。

鸦片类药物滥用已在美国造成数十万死亡案例，并造成家庭失能、婴儿一出生即有药物成瘾症状，部分州、市、镇等各级政府和原住民部落因此对药厂提出数以千计的诉讼案，并要求赔偿以弥补保健和社会安全系统的庞大损失。（译者：陈韵聿/核稿：陈彦钧）

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