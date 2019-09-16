此内容发布于2019年9月16日 上午4:20

（法新社突尼斯15日综合外电报导）突尼西亚今天举行总统大选，投票结束后几小时，两名反建制派候选人宣称赢得参与第2轮决选机会。这是2011年阿拉伯之春（Arab Spring）运动后突尼西亚第二次举行总统大选。

法新社报导，突尼西亚选举委员会（ISIE）报告，本次选举投票率为45%，低于2014年总统大选第一轮投票时的64%，显示选民对于这次大选漠不关心，特别是年轻人。

独立参选的61岁候选人萨伊德（Kais Saied）宣称，自己处于领先位置。他是法律教授和宪法事务专家。

他引述出口民调表示，获得「首轮选举第一名」。突尼西亚官方预计17日公布初步开票结果。

媒体大亨卡鲁伊（Nabil Karoui）阵营也出现欢乐气氛，他宣称自己进入第二轮决选后，数百名支持者在竞选总部庆祝。卡鲁伊因洗钱罪名接受调查，目前人在监狱。

首轮选举受瞩目的其他主要候选人包括首次代表伊斯兰复兴运动党（Islamist Ennahdha）参选的穆胡（Abdelfattah Mourou），以及现任总理查希德（Youssef Chahed）。

伊斯兰复兴运动党坚称将静候官方开票结果出炉。

伊斯兰复兴运动党国会议员、穆胡竞选团队主任狄劳（Samir Dilou）说：「唯有选举委员会能公布投票结果。」

受到经济不景气和生活开销昂贵等因素影响，查希德的声望大大受损。

外界认为，卡鲁伊自8月底遭到拘留是获得政治授意，遭影射的查希德不得不强烈否认这些指控。

目前第二轮投票日期尚未决定，但最迟必须于10月23日进行，也可能选在10月6日、与国会大选同天举行。

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