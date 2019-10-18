此内容发布于2019年10月19日 上午12:35

（法新社古里亚坎18日电） 墨西哥安全部队承认，他们一度逮捕大毒枭「矮子」古兹曼的儿子欧维迪欧・古兹曼，但与古兹曼的贩毒集团爆发枪战时又把他放走，总统罗培兹欧布拉多今天饱受批评。

墨西哥国防部长桑多华（Luis Sandoval）坦言他的部队执行「计划不周延」的行动，曾短暂逮捕欧维迪欧・古兹曼（Ovidio Guzman），但打不过对方又把他放走。

欧维迪欧・古兹曼的父亲「矮子」古兹曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）2017年被引渡至美国受审成为阶下囚后，欧维迪欧・古兹曼和其他手足接手管理西纳罗亚集团（Sinaloa）。

桑多华在西部城市古里亚坎（Culiacan）一场记者会说：「这项策略计划不周…专案小组太仓促行事。」人口约75万的古里亚坎昨天成了城市战场。

桑多华又表示，有关当局从未「正式拘捕」28岁的欧维迪欧・古兹曼。古兹曼有至少3名妻子和9名子女。

墨西哥官员在西纳罗亚州（Sinaloa）首府古里亚坎举行紧急内阁会议，表示6小时冲突导致1名平民、7名军人丧命以及3名员警受伤。

墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）捍卫释放欧维迪欧・古兹曼的决定。他在记者会说：「我支持他们所做的决定。当时局势变得非常棘手，许多公民的性命处于危险中。」他又说：「我们不能硬碰硬火拼。」

保守的国家行动党（National Action Party）党员在国会要求罗培兹欧布拉多和他的安全阁员辞职。他们在众议院议员席高呼：「下台！」（译者：叶俐纬/核稿：张晓雯）

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