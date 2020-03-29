此内容发布于2020年3月30日 上午12:05

（法新社圣保罗29日电） 巴西极右派总统波索纳洛今天造访位于首都巴西利亚郊区的一处市场，坚称自己必须让这个拉丁美洲最大经济体维持正常运作，不能为了遏止武汉肺炎疫情传播而封锁商业活动。

波索纳洛（Jair Bolsonaro）上传推特的其中一段影片显示，他对一名摊商说，「我从人们那里听到的是他们想要工作」。

他说：「我从一开始就说，『我们要谨慎以对，65岁以上的长者必须待在家里』。」

这名摊商告诉波索纳洛：「我们不能停滞不前，令人恐惧的是，就算不会死于这种疾病，也会饿死。」波索纳洛对他说：「你不会死！」

波索纳洛在另一段影片中呼吁各界「重回正轨」，质疑若干州长和市长在这个南美洲大国部分地区实施隔离措施作为遏止疫情蔓延举措的有效性。

波索纳洛谈到这类措施时表示：「倘若持续这样下去，高失业率会是我们之后将面临的严重问题，得花上数年时间才能解决。」

波索纳洛稍后在官邸外告诉记者：「巴西不能停下来，否则将会步入委内瑞拉的后尘。」

尽管如此，波索纳洛仍说，「让我们面对现实。这就是人生，我们有朝一日都会死」。

从波索纳洛上传的4段影片中可见，他在一小群人的簇拥下走访这处市场。

波索纳洛曾形容2019冠状病毒疾病只是「小感冒」，主张重新开放学校和商家，只有60岁以上长者有必要自我隔离。

不过，波索纳洛办公室的社群媒体活动「巴西不能停」昨天遭联邦法官封杀，多州州长、政界人士、公共卫生专家甚至卫生部长也连番抨击波索纳洛轻视这波疫情。

卫生部长曼德塔（Luiz Henrique Mandetta）昨天强调隔离抗疫的重要性。根据最新官方数据，巴西迄今已通报4256起2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）确诊病例，136人病殁。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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