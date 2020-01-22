此内容发布于2020年1月22日 下午10:05

（法新社瑞士达佛斯22日电） 美国总统川普今天扬言对欧洲车课徵恐有严重后果的关税，除非欧洲联盟（EU）在跨大西洋贸易协议中让步。

欧盟对这样的协议表达希望。同时，法国政府示意在与累积庞大利润的美国科技公司寻求更公平分配的新税上，已取得一连串进展。

然而，英国承诺努力推动自己的数位税，锁定亚马逊（Amazon）、脸书（Facebook）和谷歌（Google）等大型科技公司，尽管英国在脱欧后期望与美国达成新的贸易协议上，造成潜在冲击。

川普出席在达佛斯举办的世界经济论坛（World Economic Forum），此时美国联邦参议院正在审理他的弹劾案。他打发走气候变迁倡议人士并称他们是「说丧气话的人」仅一天之后，他立即重新对欧盟展开持续已久的攻势。

川普告诉福斯财经新闻网（Fox Business News）说：「欧盟比任何人都难以对付。他们多年来一直在占我们国家的便宜。」

他并说：「最终结果其实很简单，如果（双方）不能敲定协议，我们将对他们的汽车课徵25%关税。」

欧洲最大汽车出口国德国并未对此回应，但如果川普正式提高关税，BMW和奥迪（Audi）等高档汽车品牌的售价将冒着超出美国驾驶考虑范围外的风险。

不过，欧盟执行委员会新主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）透露，她与川普展开「非常良好的对话」，她听起来对于包含贸易、科技和能源协议的前景非常乐观。

她说：「我们预计在几周内敲定协议，并共同签署。」

川普表示，这个月美中签署协议，暂停贸易战火后，他的注意力因此转回欧洲。（译者：黄靖贻/核稿：徐睿承）

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