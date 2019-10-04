此内容发布于2019年10月4日 下午10:20

（法新社华盛顿4日电） 美国联邦众议院3名民主党籍的委员会主席今天要求白宫交出总统川普被控施压乌克兰的相关文件，同时加强对川普弹劾调查的力度。

主导弹劾调查的3个众院委员会进一步施压白宫。相关证据显示，川普7月在电话中不当利用职权，要求乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskiy）协助伤害政敌、民主党总统参选人拜登（Joe Biden），换取美国对乌克兰的军事援助。

众院监督、情报和外交事务委员会3名民主党籍主席发声明表示：「白宫拒绝交涉、甚至是回应我们委员会多次请求自愿缴交文件。经过近一个月的拖延阻碍，显然总统选择违抗、阻挠和隐瞒路线。」

「川普总统让我们与整个国家陷入这种处境，我们深感遗憾，他的行为让我们别无选择，因此只好发出传票。」

这3个委员会也向白宫代理幕僚长穆瓦尼（Mick Mulvaney）发出信函，要求他于18日前应要求交出相关文件。

委员会今天稍早也要求副总统彭斯（Mike Pence）在15日前交出「电话门」以及他9月1日与泽伦斯基会谈相关文件。

调查人员指出，彭斯知道川普与泽伦斯基通话内容，且彭斯9月1日会晤这名乌克兰领导人，他可能曾与川普、美国外交官讨论乌克兰及取得拜登丑闻一事。

美国外交官处理乌克兰事务的一连串简讯证实民主党人的指控，显示川普为了连任非法寻求外国协助。

美国「华尔街日报」（WSJ）报导，共和党籍参议员强生（Ron Johnson）在一次访谈表示，得知川普的密使向泽伦斯基政府提出一项交换条件，试图以对乌克兰军事援助换取针对拜登的贪腐调查。（译者：叶俐纬/核稿：卢映孜）

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