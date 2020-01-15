此内容发布于2020年1月15日 下午8:35

（法新社华盛顿15日电） 美国联邦参议院多数党领袖麦康奈表示，参院明天将举行表决，批准美国与加拿大和墨西哥达成的划时代贸易协定。川普总统面临参院审理弹劾案之际，此举将为他带来一项胜利。

麦康奈（Mitch McConnell）今天说：「我们预期参院将在明天通过美国-墨西哥-加拿大协定（USMCA），将这个划时代贸易协定送交川普总统签署。」

麦康奈说，这个各界期待已久的协定一旦获得通过，「对我国而言将是重大的好消息」，「对川普政府而言也是一大胜利」。

这项协定在国会折腾了数个月，因为民主党人要求美国官员重新谈判劳动条款等关键要素，此举成功说服一些怀疑自由贸易的民主党议员。

川普去年12月盛赞这项协定是「美国历来达成的最棒、也是最重要的贸易协定」，如今协定已获得两党多数议员支持，预计可以顺利过关。

USMCA将取代有25年历史的北美自由贸易协定（North American Free Trade Agreement, NAFTA），更新关于汽车制造、电子商务、智慧财产限制与劳动条款等规定。

USMCA上月在联邦众议院闯关成功，获得两党压倒性票数批准，就当前政治氛围而言，这是罕见的情况。

联邦参议员似乎想要快速审批USMCA，好让参院下周能顺利审理川普弹劾案。

参院可望在明早对USMCA举行表决，因为美国最高法院首席大法官罗伯兹（John Roberts）将在下午2时抵达参院宣誓，之后将为审理川普弹劾案开庭。

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