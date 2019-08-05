此内容发布于2019年8月5日 上午7:05

（法新社密克罗尼西亚彭佩岛5日电） 美国国务卿蓬佩奥今天抵达密克罗尼西亚，成为首位访问这个太平洋岛国的美国国务卿，显示美国面对中国在区域竞争，对太平洋盟国重燃兴趣，无论多小国都不放过。

蓬佩奥（Mike Pompeo）在天堂般的彭佩岛（Pohnpei）降落，预计在此停留数小时。他除了将和密克罗尼西亚联邦（Federated State of Micronesia）的领袖会面，还将会见邻近小国如帛琉和马绍尔群岛的领袖。

美国为反制中国对印度太平洋地区采取日益强势和扩张主义的政策，而推动让印太成为「自由和开放的」地区，太平洋各岛国领袖因此今年稍早已先前往白宫访问。

一名美国国务院高阶官员提及美国和太平洋岛国间过往关联时表示：「这里仍是重要战略地区，一向如此。而如今互动密切程度显然已升高。」

美国智库外交关系协会（CFR）研究员易明（Elizabeth Economy）指出，过去一年美国「积极努力」在太平洋岛国地区提升自身地位，因认为这个区域具有「重大战略利益」。

密克罗尼西亚群岛位在赤道附近，在太平洋上延伸近3000公里长。鉴于美中对太平洋航道的航行自由有争议，密克罗尼西亚的位置因此具有重要地位。

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