此内容发布于2019年11月5日 上午7:35

（法新社华盛顿4日电） 美国今天正式通知联合国，它将退出巴黎气候协定，引发其他强权国家纷纷表达忧虑与遗憾。

尽管越来越多证据佐证气候变迁的冲击及其真实性，加上今年9月的气温是连续第4个月接近或创下新高纪录，美国总统川普仍执意退出巴黎气候协定。

根据川普前任总统欧巴马在任内敲定的协定，华盛顿当局于最早可退出日期致函联合国，使得这个世界最大经济体成为自外于巴黎协定的唯一国家。

美国将于2020年11月4日正式退出巴黎气候协定，而前一天则是川普争取白人劳工阶级支持寻求连任的美国总统大选日子。

对于无法说服川普续留以法国首都巴黎命名的协定，法国总统马克宏对美方决定表示遗憾。

正在中国访问的马克宏指出：「我们对此感到遗憾，而美国的退出，使得中法两国在气候与生物多样性的伙伴关系更显重要。」温室气体造成气候变迁，而中国是全世界最大温室气体排放国。

中国国家主席习近平与马克宏明天预定签署有关气候的联合声明，北京今天也就华盛顿的决定表达「遗憾」。

中国外交部发言人耿爽表示：「我们希望美方能够多一点责任和担当，多为多边合作进程贡献推动力，而不是增添负能量。」

俄罗斯则警告，美国退出严重破坏巴黎协定。

蒲亭发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者：「少了世界最大经济体，磋商任何气候协议都非常非常困难。」。（译者：曹宇帆/核稿：刘学源）

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