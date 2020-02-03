此内容发布于2020年2月3日 上午6:35

（法新社爱阿华州狄蒙3日电） 过去几个月来，美国民主党总统提名战历经7场辩论、无数造势、参选人彼此激烈冲突，以及力拚弹劾总统川普。民主党全美首场党内初选，今天终于将在爱阿华州登场。

民主党此次提名战起初有超过20名参选人，有些人早在1年前就宣布参选。现在距离总统大选日恰好剩下9个月，角逐民主党提名的人数剩下11人。

尽管从历史来看，这次参选人组成十分多元，包含非白人的男女性和缺乏华府历练的年轻人选，但现在声势领先的联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）和前副总统拜登（Joe Biden）都是七旬白人男性，合计参政经验超过80年。

以民主社会主义者身分参选的桑德斯，目前支持率在爱阿华州位居领先。根据美国爱默生学院（Emerson College）在爱阿华州党团会议投票前夕，所公布的民主党选民民调，桑德斯支持率28%，领先中间派的拜登7个百分点。但拜登目前在全国处于领先。

印第安纳州南本德市前市长布塔朱吉（Pete Buttigieg）与联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）平均民调落后拜登约4个百分点。

声势逊于上述参选人的联邦参议员克罗布查（Amy Klobuchar）与华裔企业家、台湾移民第2代杨安泽（Andrew Yang），则盼望表现能超乎预期，为11日将在新罕布什尔州进行的下一场初选蓄积动能。

爱阿华州初选将于当地时间晚间7时（台北时间4日清晨8时）登场。届时将近1700间学校、图书馆、教会与其他场地，将迎来州内已办理登记的民主党人参加初选。

共和党首场党内初选今天也将在爱阿华州登场。川普几乎笃定可获共和党提名。

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