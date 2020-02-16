（法新社华盛顿16日电） 美国缅因州男子布莱尔在家营运8个网站及5个脸书粉专，制造他宣称容易辨别的反串讽刺「假新闻」，有时甚至能累积上百万点阅，但有部分受众信以为真，让网站协助假讯息传播。

网站虽有免责声明说内容纯属嘲讽、全是虚构，信以为真者还是广泛分享。48岁的布莱尔（Christopher Blair）说：「事实对他们不再重要，他们只在乎紧抓自己的仇恨跟恐惧。」

自称「白目自由派」及政治倡议者的布莱尔说，身处极右派世界多年后，他知道该为这些「目标受众」写什么。他说：「他们靠恐惧、仇恨、假新闻还有除他们外，大家都知道不是事实的特定情节过活。」

布莱尔曾试着跟保守派网路笔战，但不太成功，所以改架网站反串，原本是要「搏君一笑」，后来演变成「教不可教者真相」的地方。

他说，分享他们文章的人每天分享500样东西，多数是充满仇恨的谎言，但分享他们网站的内容却让他们有机会为自己的行为负责，布莱尔说，点破这些人分享的是嘲讽内容后，对自己行为感到羞耻者会有反应。

但这样仍有隐忧，除了会有网站偷走布莱尔的文章却不带警语外，专注辨别假讯息的大西洋理事会（Atlantic Council）数位取证研究实验室（DFRLab）主任布鲁基（Graham Brookie）说，布莱尔的策略存在很大的假设跟风险。

他说：「当多数受众只看标题就分享，连极少数高度参与的阅听人都会开始相信他。」

假讯息传播成为2020年美国总统大选选前重要问题，但布莱尔说他的读者早就想好要投谁，他的文章「不会影响选举」。

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