此内容发布于2020年5月6日 上午2:35

（法新社华盛顿5日电） 美国最高法院今天表示，大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）因良性胆囊感染而入院治疗。她是美国最高法院4名自由派大法官之一。

金斯柏格体内有一颗胆结石转移到胆囊管导致堵塞及感染后，于巴尔的摩约翰霍普金斯医院（Johns Hopkins Hospital）接受治疗。

最高法院表示，金斯柏格接受非手术疗程后，将在医院待上一、两天等待复原。

最高法院声明表示：「大法官正安心休养，计划从医院远距参与明早的口头辩论视讯会议。」

金斯柏格于1993年由前总统柯林顿（Bill Clinton）任命为最高法院大法官。她是广受欢迎的自由派拥护者，并在无意间成了社群媒体宠儿，人们昵称她为「声名狼藉的金斯柏格」（The Notorious RBG），这个称呼仿照于1997年遭杀害的饶舌歌手「声名狼藉先生」（The Notorious B.I.G）。

87岁的金斯柏格过去数度出现健康问题，她去年因发冷发烧住院，同年稍早则因胰脏局部恶性肿瘤完成门诊放射疗程。

1999年，她还因结肠癌接受治疗；10年后，发现罹患早期胰脏癌；2018年12月，她接受手术，拿掉肺部两个小瘤。

金斯柏格近期反覆出现健康问题，令人揣测她有可能退休，这将使得保守派总统川普可任命新的大法官。

美国最高法院大法官是终生职。金斯柏格多次表示，除非她觉得自己无力负荷工作量，否则不会退休。

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