此内容发布于2019年8月20日 上午5:20

（法新社莫斯科20日电） 美国军方18日试射一枚从地面发射的中程巡弋飞弹，俄罗斯通讯社塔斯社（TASS）今天报导，俄国认为美国试射飞弹「加剧军事紧张」。

美国国防部昨天宣布，已测试一枚「传统模组化设计」的中程巡弋飞弹，这枚飞弹飞行超过500公里后命中目标。这是美国本月2日退出中程核飞弹条约（Intermediate-Range Nuclear Forces, INF）后，首度进行这样的飞弹试射。

俄国外交部副部长雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）针对美国试射飞弹一事发表评论，他说美国本月2日退出与俄国签署的中程核飞弹条约，几个星期后就试射中程巡弋飞弹，这加剧了军事紧张情势。

他向塔斯社表示：「这一切令人感到遗憾。美国显然采取了加剧军事紧张的作法。我们不会回应这个挑衅行为。」

中程核飞弹条约是1987年由时任美国总统雷根（Ronald Reagan）与苏联最后一任领袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）所签署，当时美苏两强承诺限制射程500公里至5500公里的核子飞弹与传统飞弹部署。

但近年来美国指控俄国违反中程核飞弹条约，之后在今年8月2日正式退出这项条约，俄国当局则始终否认美国指控。（译者：李宛谕/核稿：陈彦钧）

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