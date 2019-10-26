此内容发布于2019年10月26日 下午5:50

（法新社华盛顿25日电） 美国五角大厦今天宣布，价值100亿美元的云端运算合约由微软（Microsoft）得标。这项合约在竞标期间被人拿放大镜检视，而外界原本看好亚马逊（Amazon）会得标。

这项为期10年的「联合组织防卫基础」计画（Joint Enterprise Defense Infrastructure program, JEDI）合约，将可让所有美军单位透过同一个系统分享讯息，在人工智慧（AI）协助下及时搜寻资料。

五角大厦今年稍早曾延后宣布得标厂商，称刚获任命的国防部长将检视竞标程序。

亚马逊被认为是可为JEDI计画提供技术的主要竞标者，但招标程序遭批评图利亚马逊。

美国国防部是在艾斯培（Mark Esper）获确认为新任国防部长的一周后，暂停合约竞标程序。艾斯培是美国总统川普钦点的人选，他曾严厉批评亚马逊与拥有「华盛顿邮报」的亚马逊创办人贝佐斯（Jeff Bezos）。

亚马逊执行长贝佐斯捍卫公司竞标的决定，称即使不受欢迎，支持美国国防行动还是很重要。

而合约之所以引发争议，是外界质疑企业巨擘该否涉入国防产业。身为亚马逊竞标的最主要对手，微软竞标过程中也不时有杂音，许多员工纷纷敦促公司弃标。

社群媒体Medium有一篇文章写道：「许多微软员工不认为，我们打造的科技应该用在发动战争。」

「这项合约涉及的范围很广且笼罩在谜团中，身为员工的我们几乎无法知道我们在打造的是什么。」

微软资方则捍卫取得军事合约将带来的好处，称「我们都住在仰赖强大防卫力量的国家」。

Google在中途退出竞标，称这项合约不符公司原则。

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