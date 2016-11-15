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此内容发布于2016年11月16日 上午12:50 最后更新 - 2016年11月16日 -00:50

（法新社华盛顿15日电） 从反气候变迁协定，到研究预算缩减，许多人认为川普（Donald Trump）会是美国史上最敌视科学的总统，担心川普执政后，美国科学界前景不妙。

美国物理学会（American Physical Society）会长鲁培尔（Michael Lubell）在英国期刊「自然」（Nature）警告，川普会是「我国首位反科学的总统」。

「后果会非常，非常严重。」

此外，美国副总统当选人、印第安纳州州长彭斯（Mike Pence）也超级保守，且是不承认现代生物学基础、达尔文（Charles Darwin）进化论的「神造论者」。

哥伦比亚大学地球物理学家、当选美国地球物理学会（American Geophysical Union）下届会长的贝尔（Robin Bell）表示：「有人担心美国的科学基础建设会受影响。」

「凡事都需要基础科学研究，包括资金和吸引全球领袖等。」

学界如此忧心，是因为川普竞选时曾表示，气候变迁只是中国大陆人主导的「骗局」，还保证当选后美国会退出巴黎气候协定。

宾州州立大学（Pennsylvania State University）地球系统科学中心（Earth System Science Center,ESSC）主任曼恩（Michael Mann）说：「如果川普兑现支票退出巴黎协定，就很难迈向让暖化程度低于危险层级。」

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