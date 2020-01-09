（法新社华盛顿9日电） 美国击杀伊朗最高军事指挥官苏雷曼尼，两国龃龉更深，美国总统川普公开呼吁其他强国放弃2015年与伊朗签署的核协议，然而美欧之间本已冷淡的关系可能因此更加恶化。

川普做出上述呼吁后的数小时内，他最友好的国际盟友之一、英国首相强生（Boris Johnson）就与伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）通电话。首相办公室表示，强生在电话中表示，核协议仍是「目前可行的最佳安排」。

2015年，美、英、法、德、俄、中6国及欧盟与伊朗达成核协议，伊朗承诺限制发展核武，换取各国解除对伊朗的制裁。但川普于2017年上任后，态度转趋强硬，2018年退出协议并恢复制裁伊朗，包括试图封锁所有伊朗石油输出；伊朗则陆续停止履行协议，坚持美国先取消制裁，否认不愿重新谈判。

美军于1月3日击毙苏雷曼尼（Qassem Soleimani），只会让已酿成危机的美伊摊牌恶化美国与欧洲的紧张关系。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）在苏雷曼尼死后，以坦率得令人讶异的言词谈盟国，竟对福斯新闻网（Fox News）说「欧洲人没像我期望的那样有用」。

但吊诡的是美国与伊朗关系近日的发展，可能给了欧洲国家一个新契机去尝试3年来一直想做的事，即居中促成伊朗与川普谈判。

新美国安全中心（CNAS）跨大西洋安全专家黎卓（Rachel Rizzo）不认为欧洲国家会在看到暴力升级后，突然改变核协议的方向；她所指的暴力升级也包括伊朗对美军驻伊拉克基地采取报复行动。

黎卓说：「我很难理解欧洲盟国会猛然改变，跟着川普进入这个他好像正把我们拖入的深渊。」

报导提到，美国政府与欧盟的目标截然不同，「我认为双方关系会更加紧张，在好转之前还会更恶劣」。（译者：曾依璇/核稿：陈亦伟）

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