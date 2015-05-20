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此内容发布于2015年5月20日 下午10:05 最后更新 - 2015年5月20日 -22:05

（法新社华盛顿20日电） 官员今天表示，美国计划出售数千枚炸弹和飞弹给以色列，以及10架海鹰（Seahawk）直升机给沙乌地阿拉伯，两项交易各约价值19亿美元。

美国国务院行文国会，告知对这两个中东盟国的建议武器销售。以色列和沙乌地阿拉伯都对华府与伊朗谈判德黑兰核计画审慎以对。

美国对以色列的建议武器销售交易，包括3000枚地狱火飞弹（Hellfire）、250枚中程空对空飞弹、4100枚滑翔炸弹、50枚设计用于攻击地底设施的BLU-113「超级钻头」炸弹。

美国国防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency,DSCA）声明指出，对沙乌地阿拉伯的计划武器交易包括10架海鹰MH-60R直升机、连同相关的雷达设备、导航系统和38枚地狱火飞弹。

两项武器交易价值相当，反映出华府确保以色列在中东地区维持「军事质量优势」的承诺。

美国国务院须在30天前告知国会，才能进入将武器售与外国政府的最后阶段。除非议员投票杯葛或修正，这些武器销售将可顺利进行。

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