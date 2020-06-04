此内容发布于2020年6月4日 上午9:35

（法新社明尼阿波利斯4日综合外电报导）美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死于白人警察之手，引发逾1周的全美示威，佛洛伊德的追悼会将在今天举行。

这场由美国非裔民权人士夏普顿（Al Sharpton）主导的追悼会，将于明尼苏达州首府明尼阿波利斯市（Minneapolis）举行。夏普顿将为佛洛伊德发表悼词，并已在昨天会见他的家人。

夏普顿昨天推文表示：「我们明天将以佛洛伊德、亚伯里（Ahmaud Arbery）及泰勒（Breonna Taylor）等人之名，展现我们的全国动员方式。」

亚伯里是2月份在慢跑时遭白人枪杀的非裔男子，泰勒则是3月份在自家公寓遭到警察误杀的非裔医务人员。

佛洛伊德于5月25日在明尼阿波利斯市被警方拘留后逝世。影片显示，白人警察萧文（Derek Chauvin）用膝盖压住佛洛伊德的脖子将近9分钟，无视佛洛伊德哀求他饶命。

这起事件在明尼阿波利斯市掀起动乱，并引发全美暴动潮，为美国自1968年民权斗士金恩博士（Martin Luther King Jr.）遇刺丧生以来所仅见。

佛洛伊德之死重新引爆了美国社会长期以来对警察杀害非裔人士的怒气，呼应了先前备受关注的类似案件，而先前案件引发了「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）运动。（译者：陈正健/核稿：张佑之）

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