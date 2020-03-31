此内容发布于2020年4月1日 上午1:05

（法新社巴黎31日电） 全球汽车制造业为医疗产业投入自身的专业技能和人力，在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情爆发之际，为生产机械呼吸器做准备。

美国汽车制造商通用汽车公司（General Motors）和福特汽车公司（Ford），以及法国制车商宝狮雪铁龙集团（PSA）和雷诺集团（Renault），还有一级方程式赛车（Formula 1）的工程师相继加入生产行列，因应因为全球武汉肺炎疫情而大规模短缺的呼吸器。

当前紧急动员汽车制造厂，改为生产呼吸器的情况，难免被拿来与二战期间相比较，当时汽车制造厂被用来生产坦克车和战斗机。

但有些专家表示，目前的情况是要生产重症加护病人所用的呼吸器，这将需要不同的技术和生产程序，有别于汽车制造厂一般所看到的。

美国总统川普为了对抗日益增加的确诊数，将此刻比拟为战时经济，合理化他吁请汽车工业协助的情况。他最终动用1950年代所制定有关国防生产的法律，迫使通用汽车旗下的一间工厂生产呼吸器。

同时，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天宣布，汽车制造集团宝狮雪铁龙集团和汽车零件制造商法雷奥集团（Valeo）将联手「在5月中前，生产1万台呼吸器」。

宾士（Mercedes-Benz）要求旗下一级方程式赛车团队生产侵入性较低的呼吸仪器，以保留一般呼吸器给重症患者。他们表示，6个其他总部位于英国的一级方程式赛车团队允诺协助，他们一天能生产约1000台呼吸器。（译者：黄靖贻/核稿：陈昱婷）

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