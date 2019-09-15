此内容发布于2019年9月15日 上午10:35

（法新社华盛顿15日电） 市场预期美国联邦准备理事会（FED）将在18日宣布再次降息，美国各大银行已经「�v咧等」，最近纷纷下修获利预测。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）在多次演讲及公开露面场合承诺，联准会将「采取适切行动」，以维持当前经济扩张情势。

鲍尔警告，虽然美国目前处于「良好状态」，但仍面临几项「重大风险」，包括经济前景可能恶化，低通膨持续以及贸易战看来还会拖下去。具影响力的纽约联邦准备银行总裁威廉斯（John Williams）也附和此一看法。

因联准会路线转向，可能在18日宣布第2次降息，美国各大银行已纷纷放出讯息，预期最终对银行获利将有影响。

各国央行纷采行宽松货币政策，以因应全球经济成长前景走弱，包括摩根大通（JPMorgan Chase）与富国银行（Wells Fargo） 都在上周下修2019年与利率有关的获利预测。

利率降低意味各家银行放贷的获利将会减少，特别是银行为吸引客户存款而提供较高利率时。

国际信评机构穆迪（Moody's）于12日报告中警告，利率降低会损及银行整体获利能力，并导致银行业有更多合并动作。

摩根大通执行长戴蒙（Jamie Dimon）上周表示，目前摩根大通再次下修预估的全年净利息收入，由今年稍早预估的5800万美元减至5700万美元。

联准会在去年4次升息后，今年7月调降利率，是逾10年来首次降息。

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