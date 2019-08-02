此内容发布于2019年8月2日 上午2:05

（法新社旧金山1日电） 脸书（Facebook）今天表示，已阻止两个在阿拉伯网路世界进行政治宣传和舆论操弄的活动，其中一个活动背后和沙乌地阿拉伯政府有关。

根据脸书网路安全政策负责人葛莱彻（Nathaniel Gleicher），这两个活动看起来并没有关联，但都牵涉在社群媒体脸书和Instagram上「协力散播不实资讯的行为」。

葛莱彻表示，第一个活动中有217个脸书帐号、144个粉丝专页、5个脸书社团和31个Instagram帐号，因涉入源自沙乌地阿拉伯的协力欺骗行为而遭到移除，这些活动大多聚焦在沙国和北非。

这些粉丝专页管理者和帐号拥有者通常以阿拉伯语发文，内容有关区域新闻和政治议题，包含沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）和叶门内战。

葛莱彻指出，这些粉丝专页和帐号也时常分享对于沙国邻近国家的批评，例如伊朗、卡达和土耳其，并对半岛电视台（Al-Jazeera）和国际特赦组织（Amnesty International）的可信度提出质疑。

虽然这些活动的幕后推手有意要隐藏他们的身分，但脸书仍发现这些连结导向到与沙国政府有关的人物。这些人使用假帐号，伪装成目标国家的居民，以此身分贴文，或假装成当地新闻媒体。

脸书表示，这些活动砸了约10万8000美元（新台币334.8万元）广告费，以美金和沙国货币支付。

第2个舆论操弄活动则似乎由埃及和阿拉伯联合大公国合作，聚焦在中东国家、北非和东非。幕后推手以盗用帐号和假帐号，尝试散播他们的内容和言论，以人为的方式增加互动。

这些粉丝专页和帐号贴文的主题包含时尚、动物、手工艺、幽默内容以及当地新闻、政治与选举。

脸书移除这些帐号的举动，显示出这个全球最大的社群平台，正在打击那些试图在脸书上操纵言论的假帐号。（实习编译：徐子苓/核稿：陈昱婷）

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