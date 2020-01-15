此内容发布于2020年1月15日 下午11:05

（法新社伦敦15日电） 英国媒体今天表示，哈利王子的妻子梅根可能为了一封她写给父亲的信，将与亲父在法庭上对簿公堂。

哈利（Prince Harry）和梅根（Meghan Markle）日前抛出震撼弹，决定卸下全职王室成员身分后，梅根今天首度在加拿大露面。

梅根于10月对英国「周日邮报」（The Mail on Sunday）出版商采取法律行动，这份小报先前刊登由梅根的父亲马克尔（Thomas Markle）提供的一封手写信。

「周日邮报」目前提出抗辩，因此梅根和她父亲有可能在法庭上对彼此提出不利证词。

哈利和梅根正处于风暴中心，两人上周未和女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）讨论即抛出震撼弹，宣告退居王室幕后。

头衔为萨塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的哈利与梅根目前正与其他王室高层讨论，他们所期望的王室新职该如何运作。最终的细节将在接续几天发布。

梅根父女未来在法庭上摊牌，只会带给这对夫妇更大的压力。

身为王位第6顺位继承人的哈利和美国前电视女演员梅根，2018年5月在英格兰东南部温莎城堡（Windsor Castle）举行结婚典礼。

梅根的父亲是一位获奖过的前电视灯光师，他现居墨西哥。他先前配合狗仔摆拍，并且持续受胸痛所苦，当时并未参加女儿的婚礼。（译者：黄靖贻/核稿：徐睿承）

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