（法新社新德里13日电） 驻印度英军1919年向近万名印度示威群众开火，酿成阿姆利则（Amritsar）大屠杀惨案，今天届满100周年。这是英国殖民印度史最黑暗的事件之一，且至今还没向印度道歉。

阿姆利则大屠杀在印度又名札连瓦拉园（Jallianwala Bagh）惨案，虽已事隔百年，但仍让许多印度人难以释怀，要求英国道歉，但至今仍看不出英国有要道歉的迹象。

发生于1919年4月13日的阿姆利则大屠杀的伤亡数字尚无定论，英国殖民时期的资料显示约400人被杀，但印度方面认为近千人罹难。

事件起因于1919年3月，英国殖民政府通过「无政府与革命罪法案」（Anarchical and Revolutionary Crimes Act,又名罗拉特法案 Rowlatt Act），将第一次世界大战期间得以武力镇压动乱的措施延长。

相关措施包含可以不经审讯即将人下狱，因此延长之举引发印度全境哗然，北方的旁遮普省反应尤其激烈，后来的印度国父甘地（Mahatma Gandhi）呼吁全印度罢工。

在阿姆利则当地，部分印度仕绅领袖被捕及遭赶出城的新闻，在1919年4月10日激起暴力示威，出现士兵朝平民开枪、建物被焚，以及暴徒杀害数名外国人并攻击天主教传教士等情况。

驻印英军准将戴尔（Reginald Edward Harry Dyer）接获命令负责维持秩序，他实施包括禁止群众集会的多项措施。

在4月13日下午，约有1万人聚集在四面筑有高墙、仅有一个出口的札连瓦拉园（Jallianwala Bagh）示威，但4月13日也是印度北部的丰收节（Baisakhi），包括妇孺与朝圣者的许多人也造访札连瓦拉园旁的锡克教圣地「金庙」（Golden Temple）；有些纪录显示当时事发周边群众恐达2万人。

被后世称为「阿姆利则屠夫」的戴尔在数十名兵士陪同下赶赴现场，他下令封锁札连瓦拉园出口，未事先警告就下令向手无寸铁的群众开火，据说士兵直到打光弹药后才罢手，现场遗留近千发弹壳。

多年来，英国政府对印度要求道歉充耳不闻；2013年卡麦隆（David Cameron）成为第一位造访惨案地点的英国首相，他虽形容当年英军所为「极为可耻」，却坚不公开道歉，事后还以「我不认为回顾历史并挖出往事要人道歉，是件对的事」为自己不道歉的决定辩护。

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