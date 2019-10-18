此内容发布于2019年10月18日 下午8:20

（法新社伦敦18日电） 英国首相强生今天警告，要结束曲折的英国脱欧过程的话，没有比他的脱欧协议更好的结果。强生在国会就新版脱欧协议表决前夕，忙着向国会议员拉票。

英国国会下议院明天将开会，表决是否批准新版脱欧协议。强生（Boris Johnson）今天敦促国会议员支持他与欧洲联盟领导层达成的「绝佳」条款，让英国顺利在本月31日脱欧。

强生告诉英国广播公司（BBC）：「没有比我明天提倡的版本更好的结果。」

他在英国独立电视台（ITV）另一场访问也说：「我希望下议院各方同僚都能想想明晚我们搞定这一切时的境界。」

「我想全国将大大松口气。」

强生昨天在布鲁塞尔的高峰会上成功达成新脱欧协议，距离英国31日脱欧期限仅剩两周。不过新协议的命运掌握在若干未拿定主意的国会议员手中。

英国下议院将自1982年福克兰战争（Falklands War）以来首次在周六开会。强生料于明天格林威治时间0830（台湾时间19日下午4时30分）向国会发表演说，为一天的辩论揭开序幕。

法新社报导，部分政治专家表示，这次的投票可能会格外激烈。强生整天都在开会及致电议员拉票。如果下议院否决新版脱欧协议，强生将被迫依法向欧盟要求延后脱欧期限，而这将是第3度延后。

强生今天说，如果新版脱欧协议遭到否决，英国仍将如期在31日脱欧。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram