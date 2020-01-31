此内容发布于2020年1月31日 下午6:35

（法新社伦敦31日电） 英国今天终结将近半世纪的欧洲联盟成员国身分，经过数年激烈争论，完成历史性的脱欧程序，在世界中展开未知的道路。

欧盟原是为了在第二次世界大战后团结各国而成立，当英国这个经常不太甘愿配合的成员国率先脱离欧盟时，整个英国到处都有庆典，也有泪光。

数千人聚集在伦敦的国会广场上，挥舞英国国旗，纪念英国于当地时间晚间23时正式脱欧的历史性一刻。由于时差，伦敦时间1月31日晚间23时等于欧盟总部布鲁塞尔时间2月1日零时。

在时间逼近准点的欢呼人潮中，44岁的商人莫斯（John Moss）说：「我们国家自由了。」

许多希望英国留在欧盟的人，包括很多在英国营生的360万名欧盟公民，以庄严的烛光守夜纪念这一刻。

脱欧议题在英国社会造成深刻的分裂，在伦敦市中心，有一名支持脱欧的人燃烧欧盟旗帜。

在庆祝活动之外，许多人担心英国终结47年来与最亲近邻国关系的后果。

在欧盟，英国脱欧也令人深思欧盟失去6600万人口之后的未来，毕竟英国在全球外交拥有重要地位，伦敦金融城又深具影响力。

英国首相强生（Boris Johnson）在2016年的脱欧公民投票中，是脱欧派的象徵性领袖，他坦承，可能「前路会有一些颠簸」，但英国可以转化为「惊人的成就」。

强生在唐宁街（Downing Street）的首相办公室举办酒会，建筑外墙有投影时钟，倒数正式脱欧的时间。

强生承诺在新的繁荣纪元中，把国家团结起来，他预告与欧盟「友好合作的新纪元」会到来，英国也会在世界舞台上扮演更重要的角色。

他在电视演说中表示：「今晚最重要的是，这不是终结，而是开始。」

稍早，布鲁塞尔的欧盟机构在英国正式脱欧前，就开始降下红白蓝色的英国国旗，在德国总理梅克尔（Angela Merkel）口中，这次分手对欧盟而言是「巨变」。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）则形容英国脱欧为「历史性的警告标志」，应迫使欧盟及其余成员国停下脚步反思。（译者：曾依璇/核稿：卢映孜）

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