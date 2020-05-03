此内容发布于2020年5月3日 上午8:20

（法新社伦敦3日电） 英国政府自3月底实施严格防疫措施，预料本周将公布松绑全国封锁令的计画。目前迹象显示，当局会采取分阶段解封，以保持低感染率。

英国首相强生（Boris Johnson）先前表示英国已度过2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情高峰，将规划松绑防疫措施的「路线图」。

英国交通大臣夏普斯（Grant Shapps）被问及政府解封计画时说：「肯定不会是恢复正常。」内阁将于7日检讨封锁令。

本周末有报社报导，英国小学可能在6月初重新开学；搭乘大众交通工具通勤者可能得接受体温检测。

其他建议措施还包括搭机赴英者得接受隔离检疫一段时间，夏普斯说这是「考量重点」。

他告诉英国广播公司（BBC）电视台：「我现在正积极研究这项议题，如此一来，当我们控制住国内感染率时，我们不会再输入（新病例）。」

英国3月23日下令所有非必要商家和服务业关门，并要求人民除非是出门买必需品和药物，都应待在家里，但一天可以出门运动一次。当局于4月16日延长实施这些措施。

这些限制作法已重创经济，英国央行英格兰银行（Bank of England）更警告，经济可能面临数世纪以来最严重的衰退。

但市调公司Opinium为「观察家报」（Observer）所做的民调指出，人民普遍支持继续这些限制令。认为现在是时候考虑重新开放学校、餐厅、酒馆、体育场的受访者，比例不到1/5。

根据最新数据，英国境内染疫不治人数累计来到2万8131人，仅次于欧洲疫情最严重的义大利，但住院率和感染率低。

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