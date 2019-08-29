此内容发布于2019年8月29日 上午11:50

（法新社伦敦29日电） 英国首相强生昨天宣布，今年国会在重新开议后的暂停时间将延长至脱欧日几周前，这项决定除引起反对无协议脱欧的亲欧盟人士和议员愤怒抗议，还在今天面临法律挑战。

强生（Boris Johnson）昨天宣布，今年国会在下个月重新开议后的暂停时间将持续近5周，到10月14日恢复开议。强生宣称，这项决定非常必要，以让他推动「大胆且雄心勃勃」的国内立法议程。

但这项举措冲击了英国政治体系。英国政治的运作仰赖几个世纪以来的先例和常规，而非成文宪法。

反对者将暂停国会的决定视为「政变」和「宪法暴行」，他们立刻诉诸伦敦和爱丁堡法院，寻求阻止这项决定。

投资经理人兼反脱欧运动领袖米勒（Gina Miller）表示，她已申请紧急司法审查，挑战暂停国会决定的「效应和意图」。米勒说：「我们认为这项要求不合法。」

米勒告诉英国广播公司电台（BBC radio）：「在现代历史中，没有这样运用『关闭议会』（prorogation）的案例。」

「我们的看法是，这明显被用来阻碍国会立法反对无协议脱欧。」

同时，苏格兰民族党（Scottish National Party，SNP）党员柴里（Joanna Cherry）表示，律师团已申请苏格兰最高民事法庭紧急听审。

然而，脱欧强硬派领袖芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）为强生暂停国会的决定辩护，坚称英国国会议员在10月31日脱欧期限前，还会有时间针对脱欧事宜进行辩论。

强生政府今天向想阻止无协议脱欧的国会议员下战帖，要这些议员如果想阻止英国在10月31日离开欧盟，有两个选择：改变法律或更迭政府。

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