此内容发布于2020年5月7日 上午2:05

（法新社伦敦7日电） 根据一项今天发表的学术分析，在英国，非裔及其他少数族裔死于2019冠状病毒疾病（COVID-19）的风险比整体人口高2至3倍。

先前已有相关研究显示2019冠状病毒疾病对英国及其他西方国家少数族裔影响尤深，今天公布的这项伦敦大学学院（UCL）研究是类似研究中最新的一项，也得到类似的调查结果。

伦敦大学学院研究员从英国国家医疗保健服务（NHS）资料中，探究新型冠状病毒采检呈阳性反应、且在3月1日到4月21日之间病逝于英格兰医院的患者的数据。

研究员发现，非裔、亚裔及其他少数族裔的平均死亡风险，比整体人口「大约高2至3倍」。

巴基斯坦裔人口的死亡风险比整体高3.29倍；有非洲撒哈拉沙漠以南国家背景的非裔族群是3.24倍；孟加拉裔是2.41倍；非洲裔加勒比人（Black Caribbean）是2.21倍；印度裔则为1.7倍。

研究员在研究期间分析了1万6272起新型冠状病毒死亡病例，其中将近10%种族不明；即便如此，研究发现英格兰的白人死亡风险较低。

研究报告作者之一、伦敦大学学院副教授德瓦库玛（Delan Devakumar）说：「研究显示，2019冠状病毒疾病死亡率在非裔、亚裔及少数族裔中特别高，并非一律相同。」

他指出：「导致这些不公平死亡的潜在社经风险因素与卫生保健障碍，必须解决。」

这项研究还须同侪审查。此前，英国也有类似研究显示弱势地区民众受病毒打击较大，这些弱势地区的少数族裔人口通常较稠密。

根据英国国家统计局（ONS）数据，2019冠状病毒疾病在英格兰最弱势地区的死亡率，比起较富裕地区高了118%。

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