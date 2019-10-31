此内容发布于2019年10月31日 下午7:35

（法新社伦敦31日电） 美国总统川普今天��入英国选战，对英国最大在野党工党（Labour Party）党魁柯宾（Jeremy Corbyn）发动激烈攻势，并警告英国首相强生说他的脱欧协议可能危害英美未来的贸易协议。

川普说柯宾表现将「非常糟糕」，在位总统如此批评英国首相候选人堪称前所未见。

川普也敦促强生（Boris Johnson）与疑欧派悍将法拉吉（Nigel Farage）联手，以实现英国脱离欧洲联盟目标。法拉吉是2016年脱欧公投重要推手之一。

川普在法拉吉的英国LBC电台节目电话访问中说：「柯宾对你们国家会非常不利。」

「他会以如此糟糕的方式引领你们，让你们陷入这种不利的境地。」

「我希望看到你和强生合作…我认为这会是好事。」

法拉吉的新政党提倡英国无协议脱欧，他曾敦促强生组成选举联盟，但目前为止都被拒绝。

川普受访一播出，柯宾随即在推特上反击，说「川普试图干预英国选举，以助朋友强生当选」。

不过川普也批评强生的脱欧协议，宣称这让英美未来达成贸易协议变成不可能的事。

川普说：「这项协议…你不能这样做，你无法贸易，我们没办法与英国达成贸易协议。」

川普此言似乎与他先前在9月的承诺相矛盾，当时他誓言与强生密切合作，一旦英国脱欧，英美很快就会达成「重大贸易协议」。英国预计在12月12日举行大选。

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