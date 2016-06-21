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此内容发布于2016年6月21日 上午11:35 最后更新 - 2016年6月21日 -11:35

（法新社布鲁塞尔21日电） 英国23日将举行公投，以决定是否成为离开欧洲联盟的第一个国家，但「英国闹脱欧」并非头一遭。

过去格陵兰岛、阿尔及利亚和圣巴瑟米（Saint-Barthelemy）皆相继出走欧盟或欧盟的前身。

格陵兰岛是世上最大岛屿，丹麦1973年加入「欧洲经济共同体」（European Economic Community, EEC）时，身为丹麦一部分的格陵兰也被迫加入。

格陵兰在丹麦赢得更广泛自治权后，努克（Nuuk）政府于1982年就脱离EEC举行公投。

当时由于EEC成员国获准在格陵兰水域捕鱼，损害当地渔业利益，因此反欧情绪高涨，1982年格陵兰举行公投，结果以53%支持率同意脱欧。

格陵兰于1985年2月正式脱离EEC。

北非国家阿尔及利亚二战后仍是法国属地。

因此，阿尔及利亚也成为1957年创建的「欧洲经济共同体」（European Economic Community）的一部分。阿尔及利亚爆发流血独立战争后，1962年成为主权国家，直接脱离欧洲经济体。

加勒比海的圣巴瑟米（Saint-Barthelemy）曾隶属于法国属地瓜德罗普（Guadeloupe），因此也是欧盟的一部分。

圣巴瑟米2007年举行公投，该岛自法属瓜德罗普分离，成为直辖法国中央政府的海外行政区，2012年成为海外领地后，就不再是欧盟的一部分。

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