此内容发布于2019年9月16日 上午1:05

（法新社洛杉矶15日电） 今年多伦多影展最大奖颁给「兔嘲男孩」（JoJo Rabbit），让这部讽刺纳粹的黑色喜剧，有望在好莱坞颁奖季增添更多荣誉。

法新社报导，由「雷神索尔3：诸神黄昏」导演塔伊加维迪提（Taika Waititi）执导的「兔嘲男孩」，在多伦多影展获颁最高荣誉，击败排名第2的「婚姻故事」（Marriage Story），以及南韩导演奉俊昊执导、法国坎城影展金棕榈奖得主「寄生上流」（Parasite）。

多伦多影展最大奖是「观众票选奖」（People's Choice Award），得主由出席影展的人士投票决定。历来不少观众票选奖得主都能在奥斯卡金像奖大放异彩。

过去7年的赢家后来全都入围奥斯卡最佳影片奖，其中2部顺利抱走小金人，包括去年的「幸福绿皮书」（Green Book）。

2013年的「自由之心」（12 Years a Slave）、2010年的「王者之声：宣战时刻」（The King's Speech）、2008年的「贫民百万富翁」（Slumdog Millionaire），都是在多伦多影展拿下这个奖后，开始它们的得奖之旅，并在最终获得奥斯卡荣耀。

多伦多国际影展是北美洲规模最大的电影节，今年展出来自84国的300多部片，包括133场世界首映。

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