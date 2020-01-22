此内容发布于2020年1月22日 上午3:50

（法新社洛杉矶21日电） 美国乐坛盛会葛莱美奖主办单位、美国录音学院（Recording Academy）主席兼执行长杜根近来被撤职，她今天提出指控，自己是因为揭发遭性骚扰及学院其他不当行为才被解雇。

法新社报导，杜根（Deborah Dugan）向「平等就业机会委员会」（Equal Employment Opportunity Commission）递交长达44页的诉状指出，去年12月她举报美国录音学院的不当行为后遭打压报复。

杜根提到，自己被要求回聘学院前任主席波特诺（Neil Portnow）担任顾问，尽管波特诺曾被控性侵一名外国女歌手，她说这就是波特诺不被续约的真正原因。

葛莱美奖（Grammy Awards）26日将在洛杉矶举行颁奖典礼，杜根就在典礼前几天揭发遭性骚扰且受到歧视待遇的指控。

杜根递交平等就业机会委员会的诉状指出，去年12月22日，她发电邮给美国录音学院的人资部门主管，说明自己曾遭学院的首席法律顾问卡兹（Joel Katz）性骚扰。

杜根在诉状中表示：「这封电邮也详述严重的利益冲突、董事会成员不当私相授受及葛莱美奖提名的相关投票违规行为。」

诉状提及，寄发这封电邮后，杜根警告美国录音学院，她打算采取法律行动。杜根还指控，学院为了报复，认定她捏造不实指控而叫她走人。

杜根于去年8月接替波特诺，成为首位领导美国录音学院的女性。（译者：曹宇帆/核稿：陈彦钧）

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