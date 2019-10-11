此内容发布于2019年10月11日 上午5:05

（法新社奥斯陆11日电） 衣索比亚总理阿迈德（Abiy Ahmed）今天荣获2019年诺贝尔和平奖，得奖原因是「他致力实现和平及国际合作，特别是他果断采取措施解决衣索比亚与邻国厄利垂亚间的边界冲突」。

衣索比亚与厄利垂亚长期处于敌对，两国因为边界问题在1998年至2000年间发生战争，战争结束后历经多年对立。

直到2018年4月阿迈德担任衣索比亚总理，他便积极修补与厄利垂亚的关系，两国更于当年7月9日在厄利垂亚首都阿斯马拉（Asmara）签署恢复双边关系的协议。

负责颁发诺贝尔和平奖的挪威诺贝尔委员会（Norwegian Nobel Committee）今天发布的声明写道：「2019年诺贝尔和平奖也肯定衣索比亚、东非和东北非地区，所有为了和平及和解努力的相关人士。」

「阿迈德与厄利垂亚总统阿夫瓦基（Isaias Afwerki）密切合作，迅速制定和平协议的原则，终结衣索比亚和厄利垂亚之间长期来的『无和平、无战争』僵局。」

「尽管在衣索比亚仍有许多工作有待完成，和平奖桂冠阿迈德已进行了重要的改革，让许多公民对于更美好的生活及未来怀抱希望。」

「挪威诺贝尔委员会认为，现在正是阿迈德一切努力获得认可及鼓励的时候。委员会希望诺贝尔和平奖能强化阿迈德针对和平及和解的重要工作。」

衣索比亚总理办公室得知获奖消息后表示，衣索比亚对于阿迈德荣获诺贝尔和平奖一事感到非常骄傲，并称总理获奖证明他致力改革国家，并寻求与厄利垂亚达成和平。（译者：李宛谕、陈昱婷/核稿：陈彦钧）

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