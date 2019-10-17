（法新社北京17日电） 总部设于美国爱达荷州（Idaho）的英语教师仲介机构China Horizons在脸书粉专上表示，公司2名在中国执业的美国公民，上月在中国江苏省被捕，且被依「造假」罪名拘禁。

China Horizons在脸书表示被捕者分别是公司创办人哈兰（Jacob Harlan）及副主任皮特森（Alyssa Petersen）。公司上周在脸书称两人「被控造假罪嫌，双方家人正努力帮他们聘请跨国律师，以协助他们获释返美」。哈兰育有5名子女。

不愿具名的美国国务院官员表示，他们已得知有2名美国公民在中国江苏被捕，并遭江苏省政府控罪。官员表示国务院「认真看待援助海外美国公民的职责，已密切关注后续发展。」

根据为哈兰筹措诉讼费用的集资网站gofundme的说法，哈兰目前在警方看守下，被幽禁于镇江市一间饭店内。中国警方是9月28日在山东潍坊市的饭店把正与8岁女儿共处的哈兰逮捕，并拿走他的手机及电脑。女童后来获准短暂打电话给母亲，之后便跟一名哈兰家的友人一起搭机离境。

同样也在为皮特森筹措诉讼费用的gofundme指出，皮特森是9月27日被捕，在美国国务院确认她的行踪前已失联长达2周，目前她被依「非法带人越境」的罪嫌起诉。

gofundme页面上说：「我们接获消息得知她（皮特森）很平安，遵照对方指示就寝、起床，整天待在拘留室里，或是绕圈踱步。除了领事馆官员与律师每月能探访一次外，她无法与外界接触。」

国务院官员证实，皮特森有获对方「适当的领事事务对待」。

China Horizons从事安排美国人到中国学校教英文。公司在脸书上表示「很不幸因美中加剧的政治及经济问题，我们不再能安全地送教师到中国」，并宣布将在10月底吹熄灯号歇业。

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