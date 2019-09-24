（法新社纽约联合国总部24日电） 巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）今天表示，亚马逊雨林正遭大火破坏是谎言，并指控批判他的各国具有「殖民主义者精神」，还称赞美国总统川普尊重他的国家主权。

这位今年首度在联合国大会发言的极右派巴西领袖波索纳洛在超出分配演讲1倍时间的32分钟演说中表示：「亚马逊没有被大火破坏或吞噬，媒体在说谎。」

他说：「说亚马逊是人类遗产是个谬误，说我们的亚马逊森林是地球之肺，更是经科学家证实的误解。」

波索纳洛也猛批批评他的人士，说每个国家都有问题，但骇人听闻的国际媒体报导「激发了我们的爱国情操」。他说：「使用并诉诸这些谬误，特定国家不是提供帮助，而是带着殖民主义者精神，表现出不尊重的态度，甚至怀疑我们视为神圣价值的国家主权。」

在明确指涉法国下，他表示：「其中一个国家在最近的七大工业国集团（G7）会议上，竟敢在没有谘询会聆听巴西的情况下，表示要对巴西祭出制裁。」

因为波索纳洛的环境政策，法国与爱尔兰曾威胁封锁欧盟与巴西等南美洲国家贸易协定。

波索纳洛相较之下表示，他很感谢川普「展现应在联合国成员国间盛行的精神：尊重每个成员国的自由及主权。」

这场演说一周前，人权观察（Human Rights Watch ）报告指控波索纳洛对非法伐木者「开绿灯」，未能保护世界最大的雨林。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）今天稍晚反击波索纳洛，重申因为亚马逊对气候的影响，地球在那「拥有共同利益」。他告诉记者：「我永远不会支持一个质疑科学事实的领袖。为了进步，我们需要尊重巴西人民，同样也得尊重真相。」

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