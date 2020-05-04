此内容发布于2020年5月4日 上午7:50

（法新社巴格达4日电） 伊拉克近期攻击事件频传，包括2日造成10名战士死亡。专家指出，伊拉克境内伊斯兰国（IS）残余势力正利用疫情、联军撤离和伊拉克政坛冲突等情势，趁机扩大发动致命攻击。

伊拉克虽在2017年年底宣告击溃圣战士组织伊斯兰国，但伊斯兰国的潜伏势力仍在伊拉克偏远的北部和西部地区残存，当地安全漏洞使得伊斯兰国能偶尔发动攻击。

不过，伊斯兰国2日清晨在伊拉克首都巴格达北方萨拉赫丁省（Salahuddin）发动的多点伏击，酿成10名伊拉克民兵战士死亡，成为近期最血腥的一场攻击。观察家表示，这显示IS的攻击策略再度升温，但还有机会控制。

伊拉克安全单位消息人士告诉法新社，IS的攻击行动4月初开始明显增加，包括埋设爆裂物、对巡逻警察开火，并对村庄发射迫击炮和火箭。

伊拉克安全专家哈希米（Hisham al-Hashemi）表示：「（IS的）战斗行动已来到好一段时间未见的程度。」他说，IS战士以荒废的村庄为据点，朝都市推进；一方面试图重建资金来源管道、走私路线和藏身处，另方面锁定攻击当地基础设施和官员，以制造恐慌。

2日发生攻击的数天前，伊拉克北部基尔库克省（Kirkuk）的情治单位总部外也发生自杀炸弹攻击，造成4人受伤，伊斯兰国宣称犯案。基尔库克省一名情报官员表示，伊斯兰国4月在当地攻击行动是3月的3倍多。

伊斯兰国扩大进攻，一部分可能和伊拉克安全部队被派往执行全国防疫封城措施有关。根据美国约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）最新统计，伊拉克累计有2296人感染2019冠状病毒疾病（COVID-19），其中97人死亡。

巴格达东北方城市巴古拜（Baquba）一名部落领袖贾班（Adnan Ghadban）表示：「IS战士利用安全部队忙于执行宵禁，开始比以前明显更自由移动。」

伊斯兰国还可能趁伊拉克政治陷入僵局而扩大捣乱。巴格达主要领袖目前专注对数项议题进行激烈讨论，包括筹组新政府、油价崩跌及和库德族自治当局之间的预算争执。

此外，伊拉克情势分析家拉格希夫（Abu Raghif）和基尔库克省的情报官员指出，以美国为首的联军在伊拉克的7500名驻军撤离不少人员，也促使伊斯兰国增加攻击行动。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram